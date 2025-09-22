Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:02
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:02
46.403 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,97 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,97 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,97 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```