Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:05
24.763 +0,56%
Dow Jones 21:05
46.408 +0,20%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: movimento negativo per Archer Daniels Midland

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali, che sta segnando un calo del 3,73%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Archer Daniels Midland rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Archer Daniels Midland è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,96 USD, mentre il primo supporto è stimato a 58,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,83.

