New York: movimento negativo per Archer Daniels Midland

azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali

Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland

Rosso per l'Archer Daniels Midland, azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali, che sta segnando un calo del 3,73%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Archer Daniels Midland rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di Archer Daniels Midland è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 60,96 USD, mentre il primo supporto è stimato a 58,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,83.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)