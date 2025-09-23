Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,46%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1817 e primo supporto individuato a 1,1763. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1871.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)