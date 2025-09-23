Milano 9:23
42.344 -0,19%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:23
9.251 +0,26%
23.630 +0,44%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,46%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1817 e primo supporto individuato a 1,1763. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1871.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
