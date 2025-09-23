Milano 14:23
42.582 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:23
9.243 +0,18%
Francoforte 14:23
23.625 +0,42%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,98 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,98 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,98 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```