Milano 9:28
42.339 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:28
9.251 +0,26%
23.644 +0,50%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,04 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,04 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,04 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```