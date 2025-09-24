Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dello 0,95%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22.821,2. Rischio di discesa fino a 22.293,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23.348,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)