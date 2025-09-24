Milano 9:08
42.329 -0,35%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:08
9.211 -0,14%
23.584 -0,12%

Cambi: euro a 1,179 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,179 sul dollaro alle 08:30.
