Milano 17:11
42.505 +0,06%
Nasdaq 17:11
24.544 -0,15%
Dow Jones 17:11
46.287 -0,01%
Londra 17:11
9.259 +0,38%
Francoforte 17:11
23.697 +0,36%

Cambi: euro a 174,525 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 174,525 sullo yen alle 15:41.
