Milano 9:09
42.291 -0,44%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 9:10
9.203 -0,22%
23.582 -0,12%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,29 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,29 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,29 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```