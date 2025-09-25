Milano 17:35
42.242 -0,43%
Nasdaq 19:31
24.352 -0,62%
Dow Jones 19:31
45.945 -0,38%
Londra 17:35
9.214 -0,39%
Francoforte 17:35
23.535 -0,56%

Cambi: euro a 0,9338 Franchi svizzeri alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9338 Franchi svizzeri alle 19:30
Euro a 0,9338 sul Franco Svizzero (CHF) alle 19:30.
Condividi
```