Milano 17:20
42.222 -0,47%
Nasdaq 17:20
24.401 -0,42%
Dow Jones 17:20
46.060 -0,13%
Londra 17:20
9.223 -0,29%
Francoforte 17:20
23.529 -0,58%

Cambi: euro a 174,55 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 174,55 yen alle 15:41
Euro a 174,55 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```