Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Giornata pressoché debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,1665.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1615 con area di resistenza individuata a quota 1,1765. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1565.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)