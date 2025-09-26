Milano 9:05
Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/09/2025

Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Giornata pressoché debole per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,1665.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1615 con area di resistenza individuata a quota 1,1765. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1565.


