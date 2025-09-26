Milano 9:06
42.479 +0,56%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:06
9.214 0,00%
23.613 +0,33%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Lieve ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude in flessione dello 0,50%.

Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22.654,2 con primo supporto visto a 22.249,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 22.115,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
