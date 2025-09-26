Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Lieve ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude in flessione dello 0,50%.
Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 22.654,2 con primo supporto visto a 22.249,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 22.115,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)