Milano 9:08
42.482 +0,57%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:08
9.219 +0,06%
23.626 +0,39%

Cambi: euro a 0,9332 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9332 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9332 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```