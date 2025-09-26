Milano 13:19
42.435 +0,46%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:19
9.249 +0,38%
Francoforte 13:19
23.602 +0,29%

Cambi: euro a 1,1682 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1682 dollari alle 11:30
Euro a 1,1682 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```