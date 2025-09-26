New York: giornata depressa per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, con una flessione del 2,55%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Old Dominion Freight Line
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Old Dominion Freight Line
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 142,3 USD. Supporto a 132,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 152.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)