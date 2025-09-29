SILVER del 26/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,77%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,75, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 44,64. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,86.
