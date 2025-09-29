Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:47
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:47
46.167 -0,17%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

SILVER del 26/09/2025

Finanza
SILVER del 26/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 settembre

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,77%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 46,75, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 44,64. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,86.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
