Milano 15:13
49.409 +1,75%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:13
10.444 +2,20%
Francoforte 15:13
24.896 +2,03%

SILVER del 5/05/2026

Finanza
SILVER del 5/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un timido +0,15%.

Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 71,09 con tetto rappresentato dall'area 75,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 69,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```