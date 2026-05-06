SILVER del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un timido +0,15%.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 71,09 con tetto rappresentato dall'area 75,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 69,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)