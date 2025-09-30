Milano 10:00
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 29 settembre, per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi in salita a 1,1727.

L'analisi di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 1,1757 e supporto a 1,1681. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 1,1833.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
