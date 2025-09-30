Milano 10:04
42.340 -0,50%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:04
9.269 -0,34%
Francoforte 10:04
23.689 -0,23%

Cambi: euro a 0,9354 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9354 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9354 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
Condividi
```