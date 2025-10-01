Gas, Pichetto: via lo spread tra Ttf e Psv

Eni

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e dell’Energia,, ha ribadito la volontà di eliminare il differenziale sultra la borsae il(Psv). "Lo spread lo tolgo completamente", ha dichiarato a margine dell’Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, spiegando che "non ci sta che uno spread di due, due euro e mezzo si ribalti su tutto il complesso del gas. Due-due euro e mezzo su sei miliardi di metri cubi che si ribalta su 60. Too much".Rispondendo alle preoccupazioni delle, il ministro ha chiarito: "Parlo con tutti, voglio correggere un'anomalia. Ieri ho incontrato, un po' tutti: se hanno qualcosa da dirmi, me la possono dire". Quanto al rischio che lapossa configurare la misura come un aiuto di Stato, Pichetto Fratin ha replicato: "Lo valuteremo con la Commissione europea".Sul, il ministro ha assicurato che "ilsarà approvato entro ottobre, sicuro", sottolineando che "non possiamo dare il termine di conversione il 28 o 29 dicembre, quando ci sarà la Manovra di bilancio. Quindi credo nei prossimi dieci giorni lo chiudiamo". Restano da definire, ha aggiunto, "ancora un paio di questioni sulle aree idonee, sostanzialmente".Riguardo alla, Pichetto ha spiegato che "Comuni e Regioni hanno espresso il parere di merito e nel Consiglio dei ministri di domani sera dovrebbe esserci l'ultimo passaggio, e poi andare al Parlamento". Un percorso che vedrà successivamente "dodici mesi di tempo per redigere le norme di attuazione, che riguardano tutti i vari fronti, dalle procedure di permitting, alle modalità tecniche, a quello che sarà l'agenzia di controllo".Infine, sul tema degli, il ministro ha parlato di "una valutazione buona: siamo oltre il 90%". Tuttavia, ha precisato che "la lettura corretta è sugli stoccaggi europei perché poi il prezzo risente di quello, che sono comunque abbastanza buoni. In Europa siamo all’82%, in Italia al 92%. La salita o la discesa del prezzo non è più legata agli stoccaggi ma allo scenario internazionale, e su questo ci vorrebbe la sfera di cristallo".