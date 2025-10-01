Milano
15:44
42.956
+0,54%
Nasdaq
15:44
24.610
-0,01%
Dow Jones
15:44
46.397
0,00%
Londra
15:44
9.428
+0,83%
Francoforte
15:44
24.057
+0,74%
Mercoledì 1 Ottobre 2025, ore 16.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.872,66 dollari alle 15:40
Oro: 3.872,66 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.872,66 dollari l'oncia (+0,37%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.845,55 dollari alle 19:30
Oro: 3.669,63 dollari alle 11:30
Oro: 3.757,26 dollari alle 15:40
Oro: 3.751,1 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,38%
Altre notizie
Oro: 3.680,2 dollari alle 19:30
Oro: 3.666,04 dollari alle 15:40
Oro: 3.677,12 dollari alle 08:30
Oro: 3.580,53 dollari alle 15:40
Oro: 3.651,25 dollari alle 08:30
Oro: 3.477,3 dollari alle 15:40
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto