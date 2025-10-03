Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un -0,15%.
Lo studio dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 1,1701. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 1,1734. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 1,1685.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)