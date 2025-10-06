Milano 13:04
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1713, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1741. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1701.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
