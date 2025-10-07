Milano 14:45
43.250 +0,24%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:45
9.499 +0,21%
Francoforte 14:45
24.398 +0,08%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1704, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1734. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1694.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
