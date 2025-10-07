Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1704, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1734. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1694.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)