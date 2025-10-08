Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 7 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,1629. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,1715. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,1601.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)