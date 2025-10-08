Milano 7-ott
43.071 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 0,00%
Francoforte 7-ott
24.386 0,00%

Oro: 4.027,45 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.027,45 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.027,45 dollari l'oncia (+1,08%) alle 08:30.
Condividi
```