Milano 9:30
43.359 -0,29%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:30
9.519 -0,31%
24.659 +0,25%

Cambi: euro a 0,8691 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8691 sterline alle 08:30
Euro a 0,8691 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```