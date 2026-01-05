Milano 14:45
45.695 +0,71%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:45
9.985 +0,34%
Francoforte 14:45
24.695 +0,63%

Cambi: euro a 0,8685 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8685 sterline alle 11:30
Euro a 0,8685 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```