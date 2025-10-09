Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 20:34
25.014 -0,49%
Dow Jones 20:34
46.310 -0,63%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1565 dollari alle 19:30
Euro a 1,1565 sul dollaro alle 19:30.
