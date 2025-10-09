Milano 12:43
43.034 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:43
9.512 -0,39%
Francoforte 12:43
24.660 +0,25%

Petrolio a 62,75 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 62,75 dollari per barile alle 11:30.
