Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:02
25.063 -1,83%
Dow Jones 20:02
48.534 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Petrolio a 60,27 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,27 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 60,27 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```