Analisi Tecnica: EUR/USD del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
La giornata del 9 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,1565.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1511 con tetto rappresentato dall'area 1,1672. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1458.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)