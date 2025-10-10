Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:25
24.497 -2,39%
Dow Jones 19:25
45.774 -1,26%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

New York: scambi in positivo per MarketAxess Holdings

Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie, con una variazione percentuale del 2,29%.
