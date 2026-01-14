Milano
17:35
45.647
+0,27%
Nasdaq
17:58
25.293
-1,74%
Dow Jones
17:58
48.873
-0,65%
Londra
17:35
10.184
+0,46%
Francoforte
17:35
25.286
-0,53%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 18.14
Home Page
/
Notizie
New York: amplia l'ascesa CF Industries Holdings
New York: amplia l'ascesa CF Industries Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
14 gennaio 2026 - 18.00
Ottima performance per il
produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che scambia in rialzo del 4,80%.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto