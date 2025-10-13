Milano 10:36
42.271 +0,53%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:36
9.443 +0,17%
Francoforte 10:36
24.365 +0,51%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido +0,11%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1641. Supporto stimato a 1,1577. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1705.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
