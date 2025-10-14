Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:06
24.612 -0,56%
Dow Jones 18:06
46.201 +0,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8704 sterline alle 11:30
Euro a 0,8704 sulla sterlina inglese alle 11:30.
