Milano 11:41
45.841 +0,42%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 11:41
10.241 +0,55%
Francoforte 11:41
25.284 -0,01%

Cambi: euro a 0,8666 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8666 sterline alle 11:30
Euro a 0,8666 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```