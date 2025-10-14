Milano
17:35
42.076
-0,22%
Nasdaq
18:17
24.629
-0,49%
Dow Jones
18:17
46.224
+0,34%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
17:35
24.237
-0,62%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 18.33
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 31,73 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 31,73 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 15.40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,73 euro/MWH alle 15:40.
Argomenti trattati
Amsterdam
(39)
·
Gas
(117)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,96%
