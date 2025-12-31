Milano
Mercoledì 31 Dicembre 2025, ore 12.10
Natural Gas (Amsterdam) a 28,03 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
31 dicembre 2025 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,03 euro/MWH alle 11:30.
