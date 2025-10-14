Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: scambi in forte rialzo per Wal-Mart

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la big della grande distribuzione, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Wal-Mart mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,76%, rispetto a -0,45% dell'indice americano).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 108 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 104. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 101,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
