New York: scambi in forte rialzo per Wal-Mart

(Teleborsa) - Grande giornata per la big della grande distribuzione
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Wal-Mart
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,76%, rispetto a -0,45% dell'indice americano
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 108 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 104. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 101,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)