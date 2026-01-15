Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 18:40
25.709 +0,96%
Dow Jones 18:40
49.517 +0,75%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Vola a New York Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Goldman Sachs
Rialzo per la banca d'affari americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,11%.
Condividi
```