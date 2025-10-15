Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,32%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1581. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1631. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,1681.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)