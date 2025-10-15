Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dello 0,76%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22.975,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22.136,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21.750,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)