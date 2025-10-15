Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dello 0,76%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22.975,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22.136,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21.750,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
