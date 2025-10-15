Milano 16:47
41.987 -0,21%
Nasdaq 16:47
24.926 +1,41%
Dow Jones 16:47
46.573 +0,65%
Londra 16:47
9.438 -0,15%
Francoforte 16:47
24.233 -0,01%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,61 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,61 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```