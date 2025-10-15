Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:35
24.743 +0,67%
Dow Jones 20:35
46.293 +0,05%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: vendite diffuse su TransDigm Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi e componenti aerospaziali, che passa di mano in perdita del 4,21%.

La tendenza ad una settimana di TransDigm Group è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.294,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.238. L'equilibrata forza rialzista di TransDigm Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.351,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
