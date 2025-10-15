New York: vendite diffuse su TransDigm Group

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di sistemi e componenti aerospaziali
, che passa di mano in perdita del 4,21%.
La tendenza ad una settimana di TransDigm Group
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.294,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.238. L'equilibrata forza rialzista di TransDigm Group
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.351,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)