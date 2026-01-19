Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Construction & Materials
Vendite diffuse sul comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 817,31 punti.
Condividi
```