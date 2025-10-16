Milano 11:13
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sessione moderatamente positiva quella del 15 ottobre, per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi in salita a 1,1646.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1597. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,167. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1743.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
