Milano 10:16
41.493 -2,08%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:16
9.286 -1,59%
Francoforte 10:15
23.739 -2,20%

Cambi: euro a 175,591 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 175,591 yen alle 08:30
Euro a 175,591 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```