Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:14
25.450 +0,41%
Dow Jones 21:14
48.381 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Cambi: euro a 184,46 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,46 yen alle 19:30
Euro a 184,46 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```